Agroalimentare, vola l’export





ROMA (ITALPRESS) – Nei primi undici mesi del 2025 le esportazioni italiane di prodotti agroalimentari sono cresciute del 5% su base annua, sfiorando i 67 miliardi di euro. Un dato migliore dell’export nazionale complessivo, in aumento del 3,1%. A spingere il comparto sono soprattutto caffè, prodotti della panetteria e pasticceria, formaggi, prosciutti e frutta fresca. Nel terzo trimestre, nonostante un quadro internazionale ancora incerto tra tensioni e politiche commerciali, il settore conferma dunque tenuta e capacità competitiva, sostenuto anche da un forte impulso agli investimenti pubblici: dall’inizio del mandato sono state rese disponibili risorse per oltre 15 miliardi di euro tra fondi nazionali ed europei. Sul fronte interno, nel terzo trimestre il Pil segna +0,1% sul trimestre precedente e +0,6 sul 2024. Gli occupati in un anno sono cresciuti dell’1,5%. Il vino continua a dare un contributo importante: la produzione 2025/2026 è stimata intorno a 47 milioni di ettolitri, e conferma il primato mondiale per volumi. Positivi anche pomodoro da industria e frutta estiva. Accelera l’industria alimentare. Nei primi nove mesi dello scorso anno i consumi domestici sono cresciuti del 4%, I dati sono stati resi noti da Ismea.

sat/azn

