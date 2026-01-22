Avanti tutta con le energie alternative, c’è il progetto di un parco fotovoltaico poco prima dell’ingresso dell’autostrada sulla via Mantova, portato in giunta su richiesta di Aem dall’assessore Paolo Carletti.

“Ho fatto una comunicazione in giunta su richiesta di Aem – ha spiegato l’assessore – che ha chiesto alla giunta un orientamento in ordine ad un parco fotovoltaico sulla via Mantova. La posizione è appena prima dello svincolo autostradale, uscendo da Cremona e entrando in autostrada, proprio a ridosso dell’autostrada dove c’è la cascina diroccata sulla destra.

“Servirà una variante puntuale perché oggi quella zona è destinata a una logistica di servizio della mobilità cittadina e ovviamente si dovrà modificare. La giunta ha ritenuto che vi fossero comunque quegli elementi oggettivi per fare questa variante. Adesso Aem dovrà, se riterrà, procedere con tutto l’interno”.

“Se si procederà con l’iter – ha continuato l’assessore – e se non ci saranno osservazioni negative, si procederà in questo senso con una bella alberatura; piace anche pensare che uscendo dall’autostrada e arrivando a Cremona sulla destra della via Mantova ci siano dei bellissimi steccati con i cavalli liberi e sulla sinistra un bel parco fotovoltaico coperto di alberature. Credo che sia un buon ingresso in città”.

