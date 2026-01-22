Proseguono senza sosta i controlli sul territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona.

Le attività, svolte negli ultimi giorni hanno portato a numerosi interventi che hanno riguardato violazioni in materia di stupefacenti, decoro urbano, immigrazione e atti contrari alla pubblica decenza.

Il pomeriggio del 21 gennaio un uomo di 31 anni, con precedenti di polizia, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Soresina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, verso le 15, è stato fermato dai militari ad Annicco in piazza Garibaldi mentre era alla guida della sua utilitaria.

L’atteggiamento sospetto del 31enne ha indotto i Carabinieri ad un controllo più accurato, permettendo così di rinvenire, in una tasca, cinque bustine contenenti cocaina per quasi 7 grammi, nonché mezzo grammo di hashish. Gli stupefacenti sono stati sequestrati ed il 31enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di droghe.

