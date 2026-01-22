Ultime News

Si avvicina la scadenza per partecipare alla IX Edizione del Premio Cambiamenti, l’iniziativa nazionale promossa da CNA e dedicata alle nuove imprese italiane che stanno contribuendo a innovare l’economia e i territori.

Il Premio è rivolto alle imprese nate dopo il 1° gennaio 2021 e rappresenta uno dei riconoscimenti più autorevoli nel panorama nazionale per l’innovazione diffusa, la creatività e la capacità delle micro e piccole imprese di generare valore economico e sociale. Nelle precedenti edizioni hanno partecipato oltre 7.000 imprese, con più di mille candidature ogni anno e numerosi eventi territoriali organizzati dal Sistema CNA in tutta Italia.

Il tema dell’edizione 2026 è “Nuove Rotte”: un invito alle startup e alle giovani imprese a tracciare percorsi innovativi, esplorare nuove opportunità e contribuire attivamente alla trasformazione del Paese.

Le candidature sono aperte fino al 31 gennaio 2026.

Dopo la chiusura delle iscrizioni prenderanno il via le fasi di selezione territoriali, regionali e di area, che condurranno alla finale nazionale prevista per aprile 2026.

“Il Premio Cambiamenti è un punto di riferimento per l’intero ecosistema dell’innovazione2, sottolinea CNA 2Premiamo imprese capaci non solo di innovare, ma di immaginare nuovi scenari, rafforzare la competitività del sistema produttivo e promuovere uno sviluppo sostenibile”

I vincitori potranno accedere a premi in denaro fino a 20.000 euro, percorsi di accompagnamento, servizi dedicati, occasioni di networking e una significativa visibilità a livello nazionale.

Candidarsi è semplice e gratuito: è possibile farlo in quattro step direttamente tramite il sito ufficiale del Premio Cambiamenti (www.premiocambiamenti.it) oppure rivolgendosi alla CNA di Cremona.

