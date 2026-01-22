Ultime News

22 Gen 2026 Il Ponchielli a guida Nocerino
presentato al Lions Cremona Europea
22 Gen 2026 Forza Italia torna su Aprica:
"Contratto non più valido dal 2018"
22 Gen 2026 Cremo, oggi Gigi Simoni
avrebbe compiuto 87 anni
22 Gen 2026 Data Center, Piloni: "Regole
chiare per lo sviluppo"
22 Gen 2026 Comuni ricicloni: a Cremona
la differenziata all'80.3%
Cronaca

Comuni ricicloni: a Cremona
la differenziata all'80.3%

Bergamo ha ospitato, nella sua Università degli Studi, la trentaduesima edizione di Comuni Ricicloni, l’evento di Legambiente Lombardia che fa il punto sulla gestione dei rifiuti nella regione. Il report di quest’anno, basato sui dati 2024, fotografa questo fondamentale aspetto della transizione ecologica in collaborazione con ARPA Lombardia e con il sistema Or.S.O, che da anni colleziona i dati dell’andamento dei rifiuti in Lombardia, con un modello esportato ormai in tutta Italia.

Tra le città capoluogo, sono Mantova e Cremona a superare l’80% di differenziata: Cremona si attesta all’80,3%. 20 i comuni della provincia a entrare nei comuni Ricicloni:

In questo scenario 45 Comuni sono serviti da Aprica, società del Gruppo A2A. La società in Lombardia gestisce la raccolta dei rifiuti, il decoro urbano e i servizi di igiene ambientale in 189 Comuni delle province di Brescia, Bergamo, Como, Mantova, Cremona, Lodi e aree limitrofe, per un bacino complessivo di circa 1,3 milioni di abitanti.

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...