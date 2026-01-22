Bergamo ha ospitato, nella sua Università degli Studi, la trentaduesima edizione di Comuni Ricicloni, l’evento di Legambiente Lombardia che fa il punto sulla gestione dei rifiuti nella regione. Il report di quest’anno, basato sui dati 2024, fotografa questo fondamentale aspetto della transizione ecologica in collaborazione con ARPA Lombardia e con il sistema Or.S.O, che da anni colleziona i dati dell’andamento dei rifiuti in Lombardia, con un modello esportato ormai in tutta Italia.

Tra le città capoluogo, sono Mantova e Cremona a superare l’80% di differenziata: Cremona si attesta all’80,3%. 20 i comuni della provincia a entrare nei comuni Ricicloni:

In questo scenario 45 Comuni sono serviti da Aprica, società del Gruppo A2A. La società in Lombardia gestisce la raccolta dei rifiuti, il decoro urbano e i servizi di igiene ambientale in 189 Comuni delle province di Brescia, Bergamo, Como, Mantova, Cremona, Lodi e aree limitrofe, per un bacino complessivo di circa 1,3 milioni di abitanti.

© Riproduzione riservata