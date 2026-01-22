Consob, Tajani “Non c’è accordo di massima, nessuno mi ha mai parlato di Freni”

ROMA (ITALPRESS) – “Prima ne parliamo e poi si decide chi propone il governo”. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a proposito della scelta del presidente della Consob, al termine della conferenza stampa per la presentazione del nuovo assetto del partito in Liguria. “Non ne abbiamo mai parlato”, ha detto il vice presidente del Consiglio, che per rispondere alla domanda sul fatto che la Lega avesse riferito di un accordo ha chiarito: “Non c’è mai stato un accordo di massima. È falso. Nessuno mi ha mai parlato né di Freni né di Consob, quindi non c’è nessun accordo. Non c’è un candidato. Stiamo parlando di un organismo talmente importante che non può essere parte di una lottizzazione politica. Crediamo che in questo momento per la delicatezza della situazione debba essere un candidato autorevole e non espressione di un partito politico. Quindi non c’è un candidato di Forza Italia”.

xl5/sat/mca1