Nato a Crevalcore il 22 gennaio 1939, oggi Gigi Simoni avrebbe compiuto 87 anni. Il ricordo dell’allenatore è ancora vivo nel cuore di tutti gli sportivi italiani e, in particolare, di tutti i tifosi delle squadre in cui ha giocato o allenato. Tra questi, ovviamente, ci sono anche i sostenitori grigiorossi, che lo elessero allenatore del secolo durante i festeggiamenti per il centenario del club.

Simoni arrivò a Cremona nel 1992 e guidò la Cremonese per quattro anni, conquistando una promozione in Serie A e due storiche salvezze nella massima serie del calcio italiano, oltre alla Coppa Anglo-Italiana sollevata al cielo nel 1993 a Wembley, grazie al successo nella finalissima per 3-1 contro il Derby County. Anni in cui la Cremonese del presidente Domenico Luzzara toccò il punto più alto della propria storia.

Simoni è stato anche direttore tecnico grigiorosso nel 2013 e poi presidente della società dal 2014 al 2016. Scomparso il 22 maggio 2020 all’Ospedale Cisanello di Pisa all’età di 81 anni, Simoni sarà sempre ricordato per eleganza, gentilezza e stile. E i tifosi grigiorossi non scorderanno mai le pagine di storia del club che ha saputo scrivere nel ruolo di allenatore.

M.M.

© Riproduzione riservata