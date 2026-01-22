Ultime News

Cultura della sostenibilità, dalle metriche ESG un aiuto alle aziende

ROMA (ITALPRESS) – “Le metriche ESG aiutano senz’altro a valorizzare alcuni elementi della componente social della sostenibilità. Penso alle tematiche legate alla formazione, alle tematiche di salute e sicurezza, di diversità e di inclusione. Aggiungo anche il tema della cultura della sostenibilità. Credo che le metriche ESG possono aiutare le aziende a mettere a terra un percorso di coinvolgimento e di crescita necessario per attrarre capitale umano e importante per ottenere capitali”. A dirlo Enrico Perego, Partner EY, Climate Change and Sustainability Services, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
