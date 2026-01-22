Ultime News

22 Gen 2026 Matita, aghi e passione: l'artista
Fabio Galetti a "Le storie" di Cr1
22 Gen 2026 Persone senza dimora all’Ospedale:
al lavoro Comune e Asst Cremona
22 Gen 2026 Don Quichotte chiude
la stagione d'opera del Ponchielli
22 Gen 2026 Cna, ultimi giorni per
il Premio Cambiamenti 2026
22 Gen 2026 Spaccio con ordini via whatsapp:
un arresto e un obbligo di firma
Cultura

Da Cina e Giappone a Cremona per
studiare liuteria a Casa Stradivari

Prosegue il secondo corso di alto perfezionamento in liuteria a Casa Stradivari, avviato nell’autunno 2025: alcuni dei giovani allievi arrivano da molto lontano e hanno scelto Cremona per la sua insigne tradizione di artigianato musicale.

Fill-1

Cremona coltiva talenti in ambito liutario e accoglie giovani allievi da tutto il mondo: il territorio che diede i natali a Stradivari, Guarneri del Gesù e Amati infatti valorizza il “saper fare liutario”, riconosciuto Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità dall’UNESCO, anche attraverso la formazione. In tale quadro si inserisce il secondo Corso di Alto Perfezionamento in Liuteria a Casa Stradivari, curato dall’omonima Fondazione con la direzione artistica del violinista Fabrizio von Arx e in sinergia con il Comune e il Museo del Violino.

Avviato nell’autunno 2025, conta quattro partecipanti già diplomati alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona: Daichi Sakamoto e Angelo Rapaccioli Morassi, ventenni cresciuti nella città del Torrazzo, poi Soma Suzuki dal Giappone e Wang Qingyuan dalla Cina che hanno scelto di trasferirsi in Italia per seguire la propria passione.

Guidati dai Maestri Marcello Ive, Primo Pistoni, Davide Sora, gli allievi imparano a coniugare la tradizione della liuteria delle origini con la personalità di ciascuno che emerge nella costruzione degli strumenti. Il corso proseguirà fino a giugno 2027, consentendo ai giovani nel tempo di incontrare brillanti artisti in residenza a Casa Stradivari in un confronto costruttivo.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...