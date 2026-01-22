Ultime News

22 Gen 2026 Un aiuto per accedere ai servizi
sanitari: apre sportello alle Acli
22 Gen 2026 Frontale a Busseto, coinvolta
una giovane di San Daniele Po
22 Gen 2026 Maltempo in Pianura nel week end:
in arrivo la neve su Cremona
22 Gen 2026 Legambiente premia Cremona
come "Comune Turistico Riciclone"
22 Gen 2026 Portesani: "Rifiuti, ora serve
ripristinare la legittimità"
Dai consumi alla fiducia, l’economia italiana dà segni di miglioramento

ROMA (ITALPRESS) – Segnali di miglioramento per l’economia italiana. Dai redditi e consumi in salita al calo dell’inflazione, fino a un Prodotto interno lordo che continua a guadagnare terreno. E cresce anche il clima di fiducia di cittadini e imprese. E’ quanto emerge dalla congiuntura elaborata dell’Ufficio Studi Confcommercio presentata alla stampa nel corso di un briefing. Anche le prospettive di crescita per il 2026 sono basate su un cauto ottimismo

