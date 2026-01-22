La Stagione d’Opera del Teatro Ponchielli si chiude con un titolo di rara esecuzione Don Quichotte, in scena venerdì 23 gennaio (ore 20.00) e in replica il 25 gennaio (ore 16.00), del compositore francese Jules Massenet.

Giunto verso la fine della sua vita, Massenet si sentì irresistibilmente attratto dalla figura di Don Chisciotte come incarnazione di una classicità, eroica e sublime, che ormai volgeva al tramonto.

Nell’opera confluirono solo poche scene del capolavoro di Cervantes e venne data grande importanza al personaggio di Dulcinea, che diventa la coprotagonista dell’opera. All’interno della partitura, si ritrovano dettagli di pregio che rendono questo titolo un capolavoro della letteratura romantica, delineando personaggi malinconici e sognatori. Sul podio il M° Jacopo Brusa, mentre la regia è affidata a Kristian Frédric, direttore della compagnia Lézards Qui Bougent dal 1989, festival di performance, decorato con il Chevalier des Arts et des Lettres in Francia.

