Fontana “La democrazia va difesa e non data per scontata”

ROMA (ITALPRESS) – Jan Patocka è stato “uno dei principali esponenti del pensiero fenomenologico della seconda metà del XX secolo. Il suo contributo si è esteso oltre gli orizzonti della filosofia, diventando una fonte di ispirazione anche in àmbito politico e sociale. La sua vicenda umana e intellettuale ha attraversato i periodi più oscuri del Novecento. Conobbe prima le atrocità del nazismo e visse poi sotto la morsa dello stalinismo. In un’epoca come la nostra, caratterizzata dal ritorno di guerre e di instabilità diffusa, ricordare la sua figura offre l’opportunità di riscoprire il significato profondo di un insegnamento universale. Si tratta di un monito a riaffermare con forza e responsabilità le ragioni del bene e della giustizia contro le logiche del conflitto e dell’egoismo. E di un invito a riflettere sul fatto che la democrazia non va mai data per scontata, ma deve essere custodita e difesa ogni giorno”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in apertura del convegno dedicato alla figura del filosofo Jan Patocka, a Palazzo San Macuto.

sat/gtr

(Fonte video: Camera dei deputati)