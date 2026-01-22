Frena il mercato dell’auto usata





ROMA (ITALPRESS) – Dopo cinque mesi di crescita ininterrotta, il mercato dell’auto usata frena a novembre. I trasferimenti di proprietà sono stati 463.897, con un calo dell’1,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Un dato che però, secondo Unrae, potrebbe stabilizzarsi dopo il consolidamento definitivo. Nonostante il rallentamento di novembre, il bilancio degli undici mesi resta positivo, con una crescita del 2,9%. Nel panorama delle motorizzazioni, il diesel torna in testa con il 39,5% delle quote, seguito dalla benzina al 38,8. Ma la vera protagonista è l’ibrida, che continua la sua ascesa toccando l’11,4% nel mese. Elettriche pure e plug-in rimangono ancora marginali, rispettivamente all’1,3 e 1,5%. Gli scambi tra privati e aziende guidano il mercato con quasi 6 passaggi di proprietà su 10, mentre calano le vendite da operatore a cliente finale. A livello geografico, la Lombardia si conferma prima con il 16,3% delle transazioni, seguita da Lazio e Campania. Un dato preoccupante riguarda l’età del parco circolante: quasi la metà delle auto usate vendute ha oltre 10 anni, un segnale che evidenzia la difficoltà nel rinnovare il parco auto italiano

sat/azn

© Riproduzione riservata