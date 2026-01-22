Regione Lombardia sostiene la crescita, gli investimenti e la competitività delle piccole e medie imprese in Borsa e sui mercati attraverso strumenti concreti. L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha presentato a Palazzo Lombardia i risultati delle misure ‘Quota Lombardia’ e ‘Basket Bond Lombardia’, pilastri della strategia regionale a supporto delle imprese.

Nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Borsa Italiana, sono stati illustrati i dati aggiornati e le ricadute sul sistema produttivo regionale delle due iniziative. In particolare, ‘Quota Lombardia’ è rivolta a sostenere i percorsi di quotazione delle Pmi, mentre ‘Basket Bond Lombardia’ favorisce l’emissione di minibond come strumenti di finanza complementare al canale bancario, a supporto dei programmi di investimento delle aziende.

Oltre all’assessore Guidesi, all’incontro hanno partecipato anche Barbara Lunghi, head of primary markets di Borsa Italiana, rappresentanti di Finlombarda, la società finanziaria di Regione Lombardia, Cassa depositi e prestiti e dell’arranger Banca Finint. Protagoniste le imprese beneficiarie, che hanno portato le proprie testimonianze sui percorsi di crescita avviati grazie agli strumenti regionali.

“Abbiamo ideato e attivato ‘Quota Lombardia’ e ‘Basket Bond Lombardia’ alternative al credito tradizionale – ha evidenziato l’assessore Guidesi – per offrire alle imprese la possibilità di rafforzare la propria struttura finanziaria, aprirsi al mercato dei capitali e sostenere gli investimenti orientati all’innovazione. Come Regione, il nostro obiettivo è accompagnare le piccole e medie imprese in percorsi di crescita strutturata migliorandone la competitività, favorendo l’incontro tra sistema produttivo e credito, creando le condizioni per uno sviluppo duraturo dell’economia lombarda”.

‘Quota Lombardia’ è la misura con cui Regione sostiene le Pmi che scelgono di rafforzare la propria struttura patrimoniale e accelerare i percorsi di crescita attraverso la quotazione in Borsa. Lo strumento, con una dotazione di 25 milioni di euro, prevede contributi a fondo perduto nel limite di 600.000 euro per coprire i costi legati all’ammissione, alla quotazione e alle fasi successive, accompagnando le imprese in un processo che consente di migliorare la solidità finanziaria, aumentare la visibilità sui mercati e attrarre nuovi investitori.

Nel 2025 ‘Quota Lombardia’ ha già consentito di sostenere sei Pmi lombarde con contributi a fondo perduto per oltre 2,8 milioni di euro, a fronte di spese previste per oltre 6,6 milioni. Uno strumento che ha ricevuto il riconoscimento ‘Special Mention Award’ nell’ambito dell’European Small and Mid-Cap Awards 2025, a conferma del ruolo guida di Regione Lombardia rispetto alle politiche di supporto alla crescita tramite il mercato dei capitali.

Il primo portafoglio di ‘Basket Bond Lombardia’ ha coinvolto imprese attive in settori strategici per la transizione energetica, la logistica sostenibile, la manifattura circolare e la trasformazione digitale, sostenendo investimenti con ricadute positive sulle filiere produttive e sull’innovazione tra cui Eco Fotovoltaico Srl – Azienda con sede a Cremona -specializzata in impianti per le energie rinnovabili, utilizza le risorse del minibond per sviluppare un progetto di agrivoltaico che integra produzione agricola ed energia pulita, con particolare attenzione al comparto ortofrutticolo.

“Abbiamo scelto di aderire a ‘Basket Bond Lombardia’ – ha detto il ceo di Ecofotovoltaico, Valerio Natalizia – non solo per intraprendere un percorso di natura finanziaria, ma per coerenza con i valori che ci rappresentano. Operiamo nel settore della transizione energetica, un ambito capace di generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale. Attraverso ‘Basket Bond Lombardia’ finanziamo un progetto agrivoltaico innovativo che integra produzione di energia e attività agricola, creando un modello virtuoso di sostenibilità. L’impianto, che sorgerà in provincia di Bergamo, consentirà la coltivazione di prodotti di alta qualità e a basso impatto ambientale, in particolare kiwi rossi e gialli, generando benefici concreti per il territorio”.

“Partecipando come investitore al programma di ‘Basket bond’ regionale, Finlombarda – ha commentato il presidente di Finlombarda, Andrea Mascetti – conferma il proprio impegno nel sostenere progetti con impatti positivi sul sistema economico regionale e, dunque, a vantaggio dell’attrattività dell’intero territorio lombardo”.

“Con il ‘Basket Bond Lombardia’ – ha aggiunto Vincenzo Paolo Carbonara, responsabile Finanza per la Crescita di Cassa Depositi e Prestiti – vogliamo creare un ecosistema che favorisca investimenti strategici in digitalizzazione e transizione sostenibile, offrendo alle Pmi lombarde nuove opportunità per crescere e competere in Italia e all’estero”. “Banca Finint – ha concluso Andrea Crespan, head of Structured Finance Basket Bond di Banca Finint – allarga il novero dei basket bond regionali in cui agisce come arranger al fianco delle imprese del territorio nella raccolta finanziaria per la realizzazione di progetti di investimento”.

