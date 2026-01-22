Torna la neve a bassa quota e anche in Pianura Padana. Per quanto riguarda Cremona i giorni a rischio precipitazioni nevose sono sabato e domenica. Questo a causa del passaggio di correnti artiche in Pianura e del conseguente (nuovo) calo delle temperature in arrivo nelle prossime ore. Tra venerdì 23 e sabato 24, sempre secondo le previsioni de Ilmeteo.it, le nevicate potrebbero interessare la Lombardia (si parla di fiocchi su Varese, Bergamo, Cremona e Milano)ma anche nella vicina Emilia occidentale, a partire da Piacenza.

Ci si aspetta poi ancora neve, sempre a quote molto basse, anche domenica 25 gennaio, su Piemonte e Lombardia. E Cremona dunque potrebbe tornare a imbiancarsi.

