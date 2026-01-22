Ultime News

22 Gen 2026 Il Must diretto da Davide
Persico venerdì a "Geo"
22 Gen 2026 Referendum giustizia: al cinema
Chaplin Colombo e Castelli
22 Gen 2026 Parco fotovoltaico in via Mantova
al posto dell'area smistamento merci
22 Gen 2026 Discarica vecchia di 30 anni
Iniziata rimozione dei rifiuti
22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
Video Pillole

Maltempo, interventi della Guardia Costiera nei territori colpiti del Sud Italia

ROMA (ITALPRESS) – A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo determinata ciclone “Harry”, che nelle ultime ore ha interessato vaste aree del Sud Italia, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha attivato un articolato dispositivo operativo per fronteggiare le criticità meteomarine che hanno colpito Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. In stretto coordinamento con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e le Prefetture territorialmente competenti, sono stati impiegati oltre 100 mezzi tra unità navali, terrestri e aeree e più di 450 donne e uomini della Guardia Costiera, che hanno operato senza soluzione di continuità per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione ed il presidio delle infrastrutture portuali e marittime. vbo/mca1
(Fonte video: Guardia Costiera)

