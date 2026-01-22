Ultime News

22 Gen 2026 Parco fotovoltaico in via Mantova
al posto dell'area smistamento merci
22 Gen 2026 Discarica vecchia di 30 anni
Iniziata rimozione dei rifiuti
22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
22 Gen 2026 Cibo ed educazione alimentare
Intesa tra Coldiretti e Anci
22 Gen 2026 Legionella killer, "violazioni"
nella locanda: chiesta condanna
Video Pillole

Maltempo, Schifani “Deliberato stato di calamità naturale, faremo nostra parte”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo deliberato lo stato di calamità naturale regionale, ci accingiamo a chiedere lo stesso al governo appena avremo acquisito la completa documentazione relativa ai danni subiti: sono stato in contatto tutto il giorno con esponenti di Palazzo Chigi, ci è stato raccomandato di essere completi nella documentazione dei danni in modo che poi l’esecutivo sia chiamato a stanziare le somme. Noi faremo la nostra parte, già un primo atto ricognitivo ci è pervenuto un’ora fa da Cocina: allo stato attuale sono stati denunziati danni da 740 milioni, cui dovremo aggiungere i danni indiretti come la mancata percezione dei redditi e i problemi del commercio e delle attività imprenditoriali”. Lo dichiara il presidente della Regione Renato Schifani durante una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans sui danni causati dal maltempo. xd8/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...