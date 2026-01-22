Video Pillole
Tg Economia – 22/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dai consumi alla fiducia, l’economia italiana dà segni di miglioramento
– Agroalimentare, vola l’export
– Frena il mercato dell’auto usata
– L’obbligo di pagamento tracciabile resta a partire dai 5 mila euro
