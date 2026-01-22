Ultime News

22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
22 Gen 2026 Cibo ed educazione alimentare
Intesa tra Coldiretti e Anci
22 Gen 2026 Legionella killer, "violazioni"
nella locanda: chiesta condanna
22 Gen 2026 A Grumello si festeggia la
Giornata nazionale del dialetto
22 Gen 2026 Un altro "Anelli" nell’elenco dei
beni musicali del Museo diffuso
Tg Economia – 22/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dai consumi alla fiducia, l’economia italiana dà segni di miglioramento
– Agroalimentare, vola l’export
– Frena il mercato dell’auto usata
– L’obbligo di pagamento tracciabile resta a partire dai 5 mila euro
