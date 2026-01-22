Ultime News

22 Gen 2026 Parco fotovoltaico in via Mantova
al posto dell'area smistamento merci
22 Gen 2026 Discarica vecchia di 30 anni
Iniziata rimozione dei rifiuti
22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
22 Gen 2026 Cibo ed educazione alimentare
Intesa tra Coldiretti e Anci
22 Gen 2026 Legionella killer, "violazioni"
nella locanda: chiesta condanna
Video Pillole

Tg News – 22/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gaza, Trump sfida l’Onu firmando il Board of Peace a Davos
– Zelensky incontra Trump: “Domani trilaterale Ucraina-Russia-Usa”
– Spagna, nuovo incidente ferroviario, treno si scontra con gru
– Crans-Montana, migliorano alcuni ragazzi ricoverati al Niguarda
– Bongiorno cambia il testo su Ddl stupri, ira opposizioni
– Inps, pensioni per le donne ancora del 26% inferiori a uomini
– Oscar 2026, Sinners da record con 16 candidature
– Maltempo al Sud, in Sicilia stima di 740 milioni di euro
– Previsioni 3B Meteo 23 Gennaio
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...