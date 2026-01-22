Video Pillole
Tg News – 22/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gaza, Trump sfida l’Onu firmando il Board of Peace a Davos
– Zelensky incontra Trump: “Domani trilaterale Ucraina-Russia-Usa”
– Spagna, nuovo incidente ferroviario, treno si scontra con gru
– Crans-Montana, migliorano alcuni ragazzi ricoverati al Niguarda
– Bongiorno cambia il testo su Ddl stupri, ira opposizioni
– Inps, pensioni per le donne ancora del 26% inferiori a uomini
– Oscar 2026, Sinners da record con 16 candidature
– Maltempo al Sud, in Sicilia stima di 740 milioni di euro
– Previsioni 3B Meteo 23 Gennaio

