Video Pillole
Tg Sport – 22/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sorride la Juventus, Spalletti batte Mourinho 2-0
– L’Atalanta domina poi crolla, passa il Bilbao 3-2
– Non basta Edwards alla Virtus, a Bologna vince il Fenerbahce
– Sinner facile con Duckworth, bene Musetti e Darderi
– Con #StudiEremoinFamiglia il canottaggio unisce scuola e famiglie
azn
– Sorride la Juventus, Spalletti batte Mourinho 2-0
– L’Atalanta domina poi crolla, passa il Bilbao 3-2
– Non basta Edwards alla Virtus, a Bologna vince il Fenerbahce
– Sinner facile con Duckworth, bene Musetti e Darderi
– Con #StudiEremoinFamiglia il canottaggio unisce scuola e famiglie
azn
© Riproduzione riservata