Ultime News

22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
22 Gen 2026 Cibo ed educazione alimentare
Intesa tra Coldiretti e Anci
22 Gen 2026 Legionella killer, "violazioni"
nella locanda: chiesta condanna
22 Gen 2026 A Grumello si festeggia la
Giornata nazionale del dialetto
22 Gen 2026 Un altro "Anelli" nell’elenco dei
beni musicali del Museo diffuso
Video Pillole

Tg Sport – 22/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sorride la Juventus, Spalletti batte Mourinho 2-0
– L’Atalanta domina poi crolla, passa il Bilbao 3-2
– Non basta Edwards alla Virtus, a Bologna vince il Fenerbahce
– Sinner facile con Duckworth, bene Musetti e Darderi
– Con #StudiEremoinFamiglia il canottaggio unisce scuola e famiglie
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...