C’è anche un cremonese 36enne tra i membri dell’associazione a delinquere disarticolata dalla Guardia di Finanza di Salò, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, dedita alla truffa nei confronti di persone anziane e fragili, nonché altri reati quali il riciclaggio, l’autoriciclaggio e l’intestazione fittizia.

Nei confronti del presunto capo dell’organizzazione è stata emessa una misura cautelare personale in carcere, ma sono 49 le persone indagate complessivamente, tra cui il cremonese, sospettato di truffa e riciclaggio.

L’attività del gruppo criminale consisteva, secondo quanto emerso dalle indagini, nella vendita di rilevatori del gas attraverso venditori “porta a porta”. Questi facevano credere alle vittime che si trattava di presidi obbligatori per legge. Inoltre, al momento del pagamento, sul pos digitavano un prezzo notevolmente superiore rispetto a quello pattuito nella documentazione commerciale fatta firmare agli ignari clienti.

Le indagini sono partite da alcuni episodi avvenuti sul territorio bresciano. In poco tempo gli investigatori hanno ricostruito una vera e propria rete criminale su vasta scala, che operava in numerose regioni, tra cui Lombardia, Toscana, Liguria,

Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto.

Molte anche le vittime: sarebbero stati accertati almeno 208 episodi corrispondenti alle denunce-querele formalmente raccolte nel corso delle fasi d’indagine, che rappresenterebbero circa il 18% del fenomeno complessivamente emerso, confrontando le querele presentate e gli accrediti sui

conti correnti societari.

L’organizzazione criminale si sarebbe avvalsa di 9 imprese fittizie che sarebbero state create ad hoc per l’attività di riciclaggio, attribuendone fittiziamente la titolarità a meri prestanome ma facenti capo, di fatto, ad un unica persona, il capo dell’associazione.

I diversi conti correnti venivano utilizzati per far transitare i soldi illecitamente guadagnati attraverso prelievi, bonifici e trasferimenti verso l’estero. L’analisi della documentazione bancaria ha consentito di quantificare il profitto ritenuto illecito in circa 2.840.000 euro, che sono stati posti sotto sequestro, insieme ad ulteriori 327.000 euro.

