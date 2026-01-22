Un altro pianoforte Anelli è entrato nell’elenco dei beni musicali del Museo diffuso Anelli. Si tratta del modello XIII n. matricola 7489 costruito nel 1926 dalla Ditta Anelli di Cremona ed acquistato dal Comune di Corte de’ Cortesi il 2 aprile 1932. Soddisfazione massima per la valorizzazione del pianoforte è stata manifestata sia da Fabio Perrone, che dal 2018 promuove il recupero dei pianoforti Anelli sul territorio cremonese, sia dal sindaco di Corte de’ Cortesi con Cignone, Maurizio Romanenghi. Lo strumento, dopo un restauro conservativo, potrà essere esposto nella sede comunale ed essere fruibile all’interno del percorso del Museo diffuso Anelli.

“Il modello XIII prodotto nei primi anni ’20 del secolo scorso riveste particolare importanza per la storia della manifattura cremonese. È stato uno dei modelli cremonesi maggiormente riusciti – ha affermato il prof. Perrone – e sul quale sono state apportate significative innovazioni che in questi anni siamo riusciti in massima parte a documentare. In provincia di Cremona attualmente ci sono 3 modelli XIII conservati a Crema presso l’Istituto Musicale Folcioni (matr. 1625, matr. 2831 e matr. 5160 con leva registrabile) e 4 modelli XIII a Cremona (matr. 5367 autopiano presso la GdF, matr. 2508 al Filo, matr. 7360 al Politecnico e matr. 7523 alla Cattolica)”.

“Quest’oggi – ha dichiarato il sindaco Romanenghi – è stata avviata una importante sinergia territoriale per permettere il recupero e la futura fruizione di un bene comunale che potrà essere studiato ed andrà ad arricchire un già cospicuo patrimonio che rappresenta manufatti musicali industriali del primo Novecento cremonese”.

