22 Gen 2026 Il Must diretto da Davide
Persico venerdì a "Geo"
22 Gen 2026 Referendum giustizia: al cinema
Chaplin Colombo e Castelli
22 Gen 2026 Parco fotovoltaico in via Mantova
al posto dell'area smistamento merci
22 Gen 2026 Discarica vecchia di 30 anni
Iniziata rimozione dei rifiuti
22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
Urban Vision e Treccani portano ARTnews in Italia

ROMA (ITALPRESS) – ARTnews, la più longeva e autorevole pubblicazione internazionale dedicata all’arte contemporanea, fondata nel 1902 a New York, arriva in Italia. Il progetto nasce dall’incontro tra l’esperienza di Urban Vision Group nella creazione di un network editoriale innovativo e il patrimonio culturale e la competenza editoriale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, che guiderà la redazione di ARTnews Italia, con Massimo Bray in qualità di direttore responsabile.
