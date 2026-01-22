Ultime News

22 Gen 2026 Il Ponchielli a guida Nocerino
presentato al Lions Cremona Europea
22 Gen 2026 Forza Italia torna su Aprica:
"Contratto non più valido dal 2018"
22 Gen 2026 Cremo, oggi Gigi Simoni
avrebbe compiuto 87 anni
22 Gen 2026 Data Center, Piloni: "Regole
chiare per lo sviluppo"
22 Gen 2026 Comuni ricicloni: a Cremona
la differenziata all'80.3%
Valentino, Angelilli “Romano d’adozione, la sua icona rimarrà per sempre”

ROMA (ITALPRESS) – “Romano d’adozione, straordinario simbolo di arte, creatività, genio italiano, che ci ha lasciato”. Queste le parole della vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, all’uscita dalla camera ardente di Valentino, che si sta svolgendo all’interno della Fondazione PM23 a piazza Mignanelli. “La sua icona rimarrà per sempre nell’immaginario collettivo. È il made in Italy per eccellenza”.

