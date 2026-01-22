Ultime News

Valentino, Bonafè “Grande protagonista della cultura e dell’impresa italiana”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono qui con altri colleghi del partito democratico per rendere omaggio a un grande protagonista della cultura e dell’impresa italiana”. Lo ha detto la deputata del PD, Simona Bonafè, uscendo dalla camera ardente di Valentino, insieme al deputato Andrea Gnassi. “Ha saputo esportare l’idea migliora d’Italia che sa far sognare. Quindi era giusto e doveroso per noi essere presenti”, ha aggiunto. Bonafè poi ha fatto riferimento all’attualità: “Abbiamo chiesto al ministro Urso una maggiore attenzione a tutto il comparto moda che fa parte del Made in Italy e che oggi sta attraversando una crisi rispetto alla quale crediamo che il governo debba mettere in campo misure un pò più consistenti di quelle che finora abbiamo visto. O meglio non abbiamo visto”.

