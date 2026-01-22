Valentino, Convertini “Un’icona di stile”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho conosciuto Valentino tanti anni fa quando facevo il modello e ho lavorato e trascorso tanti momenti di vita assieme. È un’icona italiana dello stile, della classe e soprattutto uno dei grandi italiani che saranno ricordati per sempre. Era anche un uomo molto elegante, molto riservato e molto divertente”, ha detto il conduttore Beppe Convertini, che è stato in passato modello di Valentino.

xl5/trl/mca3