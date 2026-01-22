Ultime News

22 Gen 2026 Un aiuto per accedere ai servizi
sanitari: apre sportello alle Acli
22 Gen 2026 Frontale a Busseto, coinvolta
una giovane di San Daniele Po
22 Gen 2026 Maltempo in Pianura nel week end:
in arrivo la neve su Cremona
22 Gen 2026 Legambiente premia Cremona
come "Comune Turistico Riciclone"
22 Gen 2026 Portesani: "Rifiuti, ora serve
ripristinare la legittimità"
Valentino, Convertini “Un’icona di stile”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho conosciuto Valentino tanti anni fa quando facevo il modello e ho lavorato e trascorso tanti momenti di vita assieme. È un’icona italiana dello stile, della classe e soprattutto uno dei grandi italiani che saranno ricordati per sempre. Era anche un uomo molto elegante, molto riservato e molto divertente”, ha detto il conduttore Beppe Convertini, che è stato in passato modello di Valentino.

