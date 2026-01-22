Wedding travel, Orlando “Enit a New York promuove la destinazione Puglia”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il settore del wedding è in fortissima crescita e negli ultimi anni ha confermato l’Italia come prima destinazione da parte degli americani, seguita anche da altri prodotti, da altri segmenti sempre relativi a celebrare l’amore degli americani. La Puglia ha un’offerta molto varia”. Lo ha detto Caterina Orlando, Country Manager Usa & Mexico di ENIT, in occasione del workshop organizzato nel Palazzo del New York Times da Pugliapromozione.

