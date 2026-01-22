Ultime News

22 Gen 2026 Crisi So.GI.S, audizione in Regione:
"I problemi verranno affrontati"
22 Gen 2026 Truffavano anziani, sgominata
associazione a delinquere
22 Gen 2026 Carabinieri di Soresina: 31enne
denunciato per stupefacenti
22 Gen 2026 Matita, aghi e passione: l'artista
Fabio Galetti a "Le storie" di Cr1
22 Gen 2026 Persone senza dimora all’Ospedale:
al lavoro Comune e Asst Cremona
Wedding travel, Orlando “Enit a New York promuove la destinazione Puglia”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il settore del wedding è in fortissima crescita e negli ultimi anni ha confermato l’Italia come prima destinazione da parte degli americani, seguita anche da altri prodotti, da altri segmenti sempre relativi a celebrare l’amore degli americani. La Puglia ha un’offerta molto varia”. Lo ha detto Caterina Orlando, Country Manager Usa & Mexico di ENIT, in occasione del workshop organizzato nel Palazzo del New York Times da Pugliapromozione.
(video di Stefano Vaccara)
fsc/azn

