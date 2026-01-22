Ultime News

22 Gen 2026 Parco fotovoltaico in via Mantova
al posto dell'area smistamento merci
22 Gen 2026 Discarica vecchia di 30 anni
Iniziata rimozione dei rifiuti
22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
22 Gen 2026 Cibo ed educazione alimentare
Intesa tra Coldiretti e Anci
22 Gen 2026 Legionella killer, "violazioni"
nella locanda: chiesta condanna
Video Pillole

Zelensky a Davos “Europa evita di agire, ha bisogno di forze armate unite”

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “L’Europa ama discutere di futuro, ma evita di agire oggi, di compiere quelle azioni che definiscono che tipo di futuro avremo. Questo è il problema. Perché il presidente Trump può fermare le petroliere della “shadow fleet” e sequestrare il petrolio, mentre l’Europa non lo fa? Il petrolio russo viene trasportato proprio lungo le coste europee. Quel petrolio finanzia la guerra contro l’Ucraina. Quel petrolio contribuisce a destabilizzare l’Europa. Dunque il petrolio russo deve essere fermato, confiscato e venduto a beneficio dell’Europa. Perché no? Se Putin non ha denaro, non c’è guerra per l’Europa. Se l’Europa ha denaro, può proteggere il proprio popolo”. Così al World Economic Forum di Davos il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

sat/gsl
(Fonte video: World Economic Forum)

© Riproduzione riservata
