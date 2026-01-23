Apima Cremona: 80 anni di impegno e innovazione

Un momento di celebrazione ma anche un incontro per parlare delle sfide future: Apima Cremona, l’Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola, fondata nel 1946 da Luigi Feraboli, festeggia a Relais Convento di Persico Dosimo 80 anni si storia, trentasette dei quali vissuti sotto la guida di un unico presidente Clevio Demicheli, figura storica dell’associazionismo cremonese e già sindaco per 34 anni di Solarolo Rainerio, che passa il testimone dopo quasi quattro decenni di impegno costante.

Un momento di profonda riflessione sul passato e sul futuro dell’associazione che oggi conta 130 ditte associate, con un omaggio alle 11 ditte in attività dal 1946 che hanno modernizzato le nostre campagne, sopperendo all’esodo rurale e investendo in innovazione. Tanti i traguardi raggiunti ma ancora molto da fare soprattutto in merito al codice della strada e all’albo nazionale che qualifica il contoterzista e l’agricoltura.

