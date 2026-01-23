Consegna ufficiale del ricavato dell’edizione 2025 di “CAMMINANDO UN PO”, giovedì 29 gennaio alle ore 11.30 presso il Palazzo della Provincia di Cremona, la manifestazione ludico-motoria inclusiva dedicata al benessere, alla solidarietà e alla promozione dei corretti stili di vita.

La cerimonia rappresenterà un momento pubblico di restituzione e condivisione, durante il quale verrà dato risalto al lavoro svolto dalle associazioni beneficiarie del ricavato, in particolare AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer di Cremona e LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Cremona, nonché all’impegno dei numerosi volontari e soggetti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Saranno presenti le presidenti delle associazioni destinatarie del contributo, i rappresentanti della Polizia Locale della Provincia di Cremona e dei Comuni di Cremona, Gerre de’ Caprioli e Stagno Lombardo, le associazioni di Protezione Civile (Lo Stagno ODV di Stagno Lombardo, Padus ODV di Gerre de’ Caprioli, Gruppo di Protezione Civile del Comune di Cremona e della Provincia), le GEV – Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Cremona, l’ASD Marathon Cremona, l’Associazione Festa dè J Oof Cot e le componenti del CUG della Provincia di Cremona.

L’iniziativa intende sottolineare il valore sociale di “CAMMINANDO UN PO”, che unisce attività motoria, partecipazione civica e solidarietà concreta, rafforzando il legame tra istituzioni, associazioni e comunità locale.

