Ultime News

23 Gen 2026 Pescarolo e Grontardo, è ufficiale: nata l'Unione "Terre del Lino"
23 Gen 2026 "Camminando un Po", consegna
del ricavato alle associazioni
23 Gen 2026 Sogis al Pirellone, Cisl: "Segnali di rilancio, ma restano forti ombre"
23 Gen 2026 Cinquant’anni da Brema: Cremona ricorda gli “Angeli” del nuoto
23 Gen 2026 Aprica, Ceraso: "Dal Comune una strategia attendista"
Video Pillole

Consob, Tajani “Nomina non deve essere frutto di spartizione tra i partiti”

ROMA (ITALPRESS) – “Non si è mai parlato né informalmente e neppure formalmente di Consob. Per questo ho detto che la proposta fatta non era accettabile, non perché era su una persona ma perché un incarico così importante che deve essere proposto dal governo merita una valutazione. Per il merito, al di là delle persone, credo che la guida della Consob non debba essere parte di una spartizione tra i partiti ma debba essere affidata a una persona di alto livello, che conosca il sistema e possa garantire il reale funzionamento della Borsa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Business Forum Italia-Germania.

