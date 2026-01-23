Consob, Tajani “Nomina non deve essere frutto di spartizione tra i partiti”

ROMA (ITALPRESS) – “Non si è mai parlato né informalmente e neppure formalmente di Consob. Per questo ho detto che la proposta fatta non era accettabile, non perché era su una persona ma perché un incarico così importante che deve essere proposto dal governo merita una valutazione. Per il merito, al di là delle persone, credo che la guida della Consob non debba essere parte di una spartizione tra i partiti ma debba essere affidata a una persona di alto livello, che conosca il sistema e possa garantire il reale funzionamento della Borsa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Business Forum Italia-Germania.

