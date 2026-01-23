Delpini “Alzata di spalle della politica sulla tregua olimpica è deprimente”





MILANO (ITALPRESS) – “Mancata tregua Olimpica? Sembra che, nonostante i tanti messaggi, tutto sia destinato a lasciare andare le cose come vanno, questa alzata di spalle della politica di fronte al desiderio di pace è una questione un po’ deprimente”. Lo ha dichiarato l’Arcivescovo della Diocesi di Milano, monsignor Mario Delpini, a margine della presentazione dell’evento “For each other”, ovvero gli eventi promossi in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, a Palazzo Marino. “Noi crediamo che negli uomini e nelle donne ci sia anche un po’ di buonsenso e quindi speriamo che, quando si fanno messaggi che invocano tregua, pace e propongono soluzioni, non finisca tutto in una carta da cestinare”.

