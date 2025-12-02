Dopo Milano, si potrebbe aprire un secondo processo a Bergamo per Giovanni Sgroi, ex primario della Chirurgia generale di Treviglio ed ex sindaco a Rivolta d’Adda accusato di abusi sessuali sulle pazienti. Il pm Chiara Monzio Compagnoni ha chiesto il rinvio a giudizio per due dei tre episodi contestati. Il 17 aprile Sgroi, che deve rispondere di violenza sessuale aggravata dall’abuso del proprio ruolo, comparirà davanti al giudice per l’udienza preliminare Riccardo Moreschi.

La prima presunta vittima è una donna di Bellagio, in provincia di Como, che a gennaio 2015 aveva 35 anni. Mentre le faceva un’ecografia addominale nel proprio ambulatorio, Sgroi si sarebbe dilungato in carezze sulle cosce per poi tentare di baciarla sulla bocca, ma lei era riuscita a ritrarsi. Nel marzo del 2016 un’altra paziente di 48 anni residente a Cassano d’Adda, ricoverata a Treviglio, avrebbe subito molestie da parte del primario mentre era sdraiata sul lettino per una visita: per lei, carezze e un bacio sulla bocca.

Un pò più datato, invece, un episodio risalente al 2012 che avrebbe visto coinvolta una donna di 36 anni di Castel Rozzone, nella bergamasca. Su questo, però, incombe la prescrizione. Altri due casi erano già stati archiviati.

A Milano, Sgroi, 70 anni, difeso dagli avvocati Domenico Chindamo e Stefano Toniolo, sarà processato con il rito abbreviato. L’udienza è fissata per il 12 dicembre.

© Riproduzione riservata