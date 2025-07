Prime ammissioni, dopo mesi di silenzio, per Giovanni Sgroi, 70 anni, medico e sindaco di Rivolta d’Adda, attualmente sospeso, ed ex primario dell’ospedale di Treviglio. Sgroi, accusato di violenza sessuale su almeno quattro pazienti, ha fornito una prima versione dei fatti alla pm Alessia Menegazzo. In tre ore di colloquio, ha fatto parziali ammissioni, ridimensionando i fatti. Il suo legale, l’avvocato Domenico Chindamo, ha fatto sapere che entro il 31 luglio verrà depositata “un’importante integrazione documentale”. Nel frattempo Sgroi resta ai domiciliari, scattati il 23 maggio scorso.

Nell’incidente probatorio, il gip di Milano Sara Cipolla ha ascoltato le presunte vittime, che hanno confermato gli abusi subiti nel corso delle visite gastroenterologiche effettuate in un centro privato polispecialistico di Pozzuolo Martesana, nel milanese. Tra loro, anche una 24enne di Cernusco sul Naviglio, la cui denuncia ha permesso alle indagini di partire e di far emergere altri casi. Gli abusi sarebbero avvenuti nel corso di ecografie, prima attraverso apprezzamenti e poi con violenze camuffate da manovre mediche.

Contro Sgroi erano state presentate altre due denunce: una nel 1988 e una nel 2010, entrambe archiviate. Nell’inchiesta milanese sono state ascoltate altre due donne che però non hanno denunciato, e poi ci sono tre casi bergamaschi del 2012, 2015 e 2016 venuti a galla dopo l’arresto.

“Bellissima mora”, “Bella bionda”, “Figlia bellissima”, “Stupenda mora”, scriveva l’indagato sul suo telefonino, come fosse un diario con le fattezze e i particolari fisici delle pazienti. Dopo la visita, diceva alla segretaria di ambulatorio di fare uno sconto.

A Sgroi, sposato e con una figlia di 39 anni, sono contestate le aggravanti dell’abuso di potere e della violazione dei doveri di un pubblico servizio. Il medico avrebbe sfruttato la fragilità emotiva delle donne e il contesto clinico che prevede un rapporto di fiducia e riservatezza tra paziente e specialista.

