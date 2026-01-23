I grandi dello sport cremonese: da Zanéen de la Bàla ad oggi

Nel saloncino della Società Filodrammatica a Cremona, nel tardo pomeriggio di oggi si è svolto un appuntamento non solo con la cultura ma anche con lo sport cremonese. Maurizio Mondoni ha presentato infatti il suo ultimo libro, “I personaggi illustri dello sport di Cremona e provincia”.

Al tavolo dei relatori anche l’assessore Luca Zanacchi e Alberto Lancetti, delegato Coni per Cremona. Mondoni ha ripercorso lo sport Cremonese a partire dagli albori, da colui che è stato nominato il primo sportivo della città, ovvero Zanén de la Bàla, Giovanni Baldesio. Poi naturalmente si è arrivati a parlare anche i grandi sportivi attuali, Giacomo Gentili a Valentina Rodini.

In platea, tra i tanti cremonesi, anche Oreste Perri.

