I grandi dello sport cremonese: da Zanéen de la Bàla ad oggi

La sala della Società Filodrammatica ha ospitato la presentazione dell'ultimo libro di Maurizio Mondoni,

La presentazione del libro di Mondoni alla Società Filodrammatica
Nel saloncino della Società Filodrammatica a Cremona, nel tardo pomeriggio di oggi si è svolto un appuntamento non solo con la cultura ma anche con lo sport cremonese. Maurizio Mondoni ha presentato infatti il suo ultimo libro, “I personaggi illustri dello sport di Cremona e provincia”.

Al tavolo dei relatori anche l’assessore Luca Zanacchi e Alberto Lancetti, delegato Coni per Cremona. Mondoni ha ripercorso lo sport Cremonese a partire dagli albori, da colui che è stato nominato il primo sportivo della città, ovvero Zanén de la Bàla, Giovanni Baldesio. Poi naturalmente si è arrivati a parlare anche i grandi sportivi attuali, Giacomo Gentili a Valentina Rodini.

In platea, tra i tanti cremonesi, anche Oreste Perri.
f.band

