Il giornalismo sul palco, a Cremona torna il Talk del Post

Torna il Talk del Post a Cremona, sabato 14 febbraio, sempre al Teatro Ponchielli.

Il via alle 10 con I giornali, spiegati bene, la rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Francesco Costa, e finirà prima dell’ora di cena con Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio con una puntata live del podcast del Post su Sanremo.

Nel mezzo ci sarà un incontro che incrocia Indagini e Ci vuole una scienza, una puntata dal vivo di Wilson con ospite la sindaca di Genova Silvia Salis, e uno speciale di Orazio con Matteo Caccia. E poi Luca Sofri con un incontro sulla musica con una playlist per San Valentino, e la presentazione del nuovo numero di COSE Spiegate bene sul cinema, con Gabriele Niola e Bianca Ferrari.

I biglietti del Talk a Cremona si potranno acquistare da mercoledì 21 gennaio alle 15.

