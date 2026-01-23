La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale

La potenza dell’intelligenza artificiale. E’ cliccatissimo su Instagram in questi giorni un reel che vede come protagonista il mitico Gianluca Vialli, a pochi giorni di distanza dal terzo anniversario della sua scomparsa. Il video è stato creato dalla pagina Old Days Football, specializzata nel costruire animazioni molto realistiche che ritraggono campioni del passato che hanno fatto la storia del calcio, come ad esempio Romario, Zidane, Baggio e Maradona.

L’ultima creazione è dedicata appunta al cremonese Vialli e ripercorre in pochi secondi tutte le tappe principali che hanno caratterizzato la sua carriera da calciatore, costellata di successi. Grazie all’intelligenza artificiale, il video risulta estremamente realistico, un vero e proprio tuffo nel passato del campione cresciuto all’oratorio di Cristo Re. Il reel, che ha già toccato quota 310mila visualizzazioni condite da oltre 24mila like e quasi mille commenti, inizia con un giovanissimo e riccioluto Gianluca Vialli in maglia grigiorossa mentre si allaccia gli scarpini negli spogliatoi dello stadio Zini, a Cremona, ed entra in campo per poi scattarsi un selfie assieme a mister Mondonico e al compagno di squadra Finardi. Una scena che riporta al periodo dal 1980 al 1984, quando Vialli giocò nella prima squadra della Cremonese. Un’esperienza culminata con la promozione in Serie A del club, dopo 54 anni dall’ultima volta.

Il video prosegue con Vialli che si trasferisce sul terreno di gioco dello stadio Luigi Ferraris di Genova, con la maglia della Sampdoria, dove ha giocato dal 1984 al 1992, per scattarsi una foto assieme al gemello del gol Mancini e a mister Boskov. Poi un passaggio in Messico, per i Mondiali del 1986, con la maglia dell’Italia accanto a Scirea e Altobelli. E successivamente altro scatto con la maglia della Nazionale, stavolta con il portiere Zenga e capitan Baresi, agli Europei del 1988 disputati in Germania Ovest. Subito dopo trasferimento in Italia per i Mondiali del 1990 con Schillaci e Maldini.

Il passaggio successivo è un tributo allo Scudetto vinto con la Sampdoria nella stagione 1990-1991, con Vialli che si scatta un selfie assieme a Lombardo e Pagliuca. Un altro rapido passaggio porta il campione cremonese a indossare la maglia della Juventus, accanto a Baggio e Deschamps, poi ancora un ricordo della sua esperienza in bianconero, quello legato alla conquista della Champions League nella stagione 1995-1996 con Ravanelli e Del Piero. L’ultima tappa del Vialli calciatore è in Inghilterra, con la maglia del Chelsea, dal 1996 al 1999 con un altro talento italiano del calibro di Zola. Il reel si chiude con un ultimo scatto con la maglia dell’Italia e, sullo sfondo, una marea di tifosi della Nazionale azzurra. Il reel è accompagnato dal seguente messaggio in lingua inglese: “Gianluca Vialli non era solo un calciatore straordinario. Era un gentiluomo del gioco. Ricordato con affetto dagli italiani, dai tifosi del Chelsea e da ogni vero amante del calcio retrò. Questo è un piccolo omaggio a un’icona. Buona visione”. Un omaggio al grande Gianluca Vialli da brividi, reso possibile dall’intelligenza artificiale.

Mauro Maffezzoni

