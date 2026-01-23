Ospedale dei Bambini Buzzi, lavori per la terapia intensiva pediatrica

Fondazione Mediolanum rinnova il proprio impegno a favore del nuovo Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”, confermando una collaborazione che negli anni ha già dato vita a progetti di grande valore. Dopo il supporto alla realizzazione della “Sala dei Sogni”, spazio pensato per accompagnare i bambini alla sedazione, e della “Sala d’attesa della Radiologia” nel nuovo Padiglione, la Fondazione avvia oggi un nuovo ambizioso progetto dedicato al Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Cure Palliative.

Il sostegno di Fondazione Mediolanum è stato celebrato oggi durante la cerimonia di consegna della donazione per il nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, svoltasi nell’aula magna dell’Ospedale Buzzi. Sara Doris, Vice Presidente di Banca Mediolanum S.p.A. e Presidente di Fondazione Mediolanum, ha consegnato un assegno simbolico rappresentativo dei fondi raccolti grazie al concerto solidale “La Musica Nel Cuore” tenutosi lo scorso 27 novembre nella suggestiva cornice del Duomo di Milano.

“In un luogo dove ogni gesto racchiude attenzione, coraggio ed empatia, il valore della cura si misura in piccoli miracoli quotidiani. Siamo orgogliosi di sostenere il nuovo Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Cure Palliative dell’Ospedale Buzzi, offrendo un contributo concreto a progetti che trasformano la vita dei bambini e delle loro famiglie. Con questa iniziativa, Fondazione Mediolanum trasforma i propri valori in azioni reali, portando sostegno e speranza a chi ne ha più bisogno,” ha dichiarato Sara Doris

È intervenuta anche Maria Grazia Colombo, Direttrice Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco: «Siamo davvero riconoscenti per il sostegno generoso e costante che Fondazione Mediolanum offre da anni al nostro Ospedale e che è stato determinante anche per rendere possibile un progetto di questa portata. Grazie al contributo della Fondazione, possiamo intervenire non solo sugli aspetti strutturali, ma soprattutto sulla qualità degli spazi di cura, rendendoli più accoglienti, funzionali e vicini ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. È un esempio virtuoso di come la sinergia tra sanità pubblica e fondazioni possa generare un impatto reale e duraturo per la comunità.»

A chiudere l’incontro, il ringraziamento della Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi. Stefano Simontacchi, Presidente della Fondazione, ha commentato: «Prendersi cura dei bambini significa andare oltre l’eccellenza clinica e occuparsi anche del loro benessere emotivo e di quello delle loro famiglie. Con questo progetto vogliamo trasformare uno dei reparti più delicati dell’ospedale in uno spazio capace di accogliere, rassicurare e sostenere, attenuando la percezione della malattia e dell’ospedalizzazione. La collaborazione con Fondazione Mediolanum ci permette di dare forma a una visione condivisa: un ospedale in cui la cura passa anche dalla bellezza, dalla luce e da ambienti pensati davvero a misura di bambino.»

Il nuovo reparto rappresenta uno degli spazi più delicati e cruciali del Nuovo Padiglione e nasce con l’obiettivo di trasformare le 18 stanze di degenza e gli spazi comuni in luoghi confortevoli e rassicuranti, pensati per accogliere bambini, famiglie e operatori sanitari. Ogni dettaglio del progetto è stato concepito per fare la differenza: dall’illuminazione circadiana intelligente, progettata per regolare il ritmo sonno-veglia, ai colori e alle decorazioni, fino agli arredi funzionali e confortevoli, studiati per rispondere alle esigenze dei piccoli pazienti e dei loro genitori. Grazie a questi interventi, la Terapia Intensiva Pediatrica diventerà un ambiente in cui eccellenza clinica si unisce a fiducia, sicurezza e bellezza, favorendo il benessere durante il percorso di cura e offrendo al contempo un concreto supporto al personale sanitario, che potrà operare in spazi più funzionali e adeguati.

Fondazione Buzzi e Fondazione Mediolanum condividono la profonda convinzione che la qualità dell’ambiente ospedaliero possa incidere in modo significativo sul percorso di cura e recupero dei pazienti. Un impegno che si traduce nella volontà di offrire a ogni bambino non solo le migliori cure mediche, ma anche spazi progettati per favorire serenità, accoglienza e benessere, elementi fondamentali nel processo di guarigione.

© Riproduzione riservata