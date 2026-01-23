Padania Acque: a Pizzighettone è attiva la nuova casa dell’acqua

Padania Acque ha attivato una nuova casa dell’acqua nel comune di Pizzighettone. Fonte delle mura, in via Formigara, sostituisce il vecchio impianto per offrire un servizio rinnovato, moderno ed efficiente nell’erogazione dell’acqua di rete.

La casa dell’acqua è disponibile 24 ore su 24 e fornisce gratuitamente acqua naturale e frizzante refrigerata, trattata con sistemi di filtrazione a carboni attivi e disinfezione a raggi ultravioletti per migliorarne il gusto e garantirne elevati standard di qualità e sicurezza.

L’attivazione di Fonte delle mura rafforza l’impegno di Padania Acque nel rendere l’acqua potabile accessibile e sostenibile, con un’azione concreta a favore della riduzione della plastica e della promozione di un consumo responsabile della risorsa.

MODALITA’ PRELIEVO ACQUA

I clienti di Padania Acque titolari di utenze domestiche singole o condominiali, così come i proprietari di pozzi privati che scaricano in pubblica fognatura, possono prelevare quotidianamente fino a 8 litri di acqua potabile utilizzando il QR Code associato alla propria utenza.

Il QR Code è riportato sulle bollette, sia in formato cartaceo sia digitale, ed è consultabile anche tramite l’app Acqua Tap. Per le utenze condominiali e per i titolari di pozzi privati, il codice è stato inviato tramite apposita comunicazione postale.

Padania Acque ricorda che tutti i dati relativi alle analisi dell’acqua sono consultabili direttamente presso la casa dell’acqua e, online, sul sito di Padania Acque.

