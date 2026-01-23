Pescarolo e Grontardo, è ufficiale: nata l'Unione "Terre del Lino"

Grontardo e Pescarolo insieme. È avvenuta infatti venerdì mattina in Comune a Pescarolo la creazione di una nuova Unione dei Comuni. Nome e vocativo scelto: “Unione Terre del Lino”, a sottolineare un punto di incontro tra due territori vicini, geograficamente e non solo, pronti a collaborare per la crescita comune.

Una novità per Pescarolo che negli anni non ha mai partecipato a enti analoghi in gruppo, ma un nuovo capitolo invece per Grontardo, uscito alcuni mesi fa dall’Unione dei Comuni Oglio Ciria.

Un momento importante, come spiega il sindaco di Pescarolo e Uniti, Graziano Cominetti: ” Per noi è un percorso importante, Unione Terre del Lino ha un nome in testa. Il lino per noi è una pianta iconica nei nostri territori perché ci riporta a quello che era il lavoro nei campi, il sudore delle nostre persone, le persone che in quel periodo mettevano in gioco tutto il loro ingegno per cercare di migliorare la propria situazione.

“Il lino riporta proprio a questa identità, la voglia di lavorare per il proprio territorio, per la propria famiglia, per i servizi e per cercare di migliorare quello che è l’assetto generale del territorio”.

Soddisfazione anche per il primo cittadino di Grontardo, Santo Sparacino: “Intraprendiamo questo nuovo percorso con Pescarolo, è una nuova unione che si forma, anche se in controtendenza. Sono convinto, come ho già detto in altre occasioni, che questa possa essere la formula giusta per dare dei servizi concreti ed efficienti ai nostri cittadini”.

La volontà è quella di una collaborazione che possa migliorare i servizi cittadini senza pesare troppo sulle casse di un solo ente.

© Riproduzione riservata