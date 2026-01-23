Tajani “Tra Italia e Germania un legame forte che rafforza l’Europa”

ROMA (ITALPRESS) – Quello tra Italia e Germania è “un partenariato forte e proiettato verso il futuro. Siamo le due più importanti realtà industriali dell’UE e abbiamo il dovere di favorire una politica industriale per la crescita, per la produttività e la politica commerciale”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Business Forum Italia-Germania.

xb1/sat/gtr