23 Gen 2026 Pescarolo e Grontardo, è ufficiale: nata l'Unione "Terre del Lino"
23 Gen 2026 "Camminando un Po", consegna
del ricavato alle associazioni
23 Gen 2026 Sogis al Pirellone, Cisl: "Segnali di rilancio, ma restano forti ombre"
23 Gen 2026 Cinquant’anni da Brema: Cremona ricorda gli “Angeli” del nuoto
23 Gen 2026 Aprica, Ceraso: "Dal Comune una strategia attendista"
Tajani “Tra Italia e Germania un legame forte che rafforza l’Europa”

ROMA (ITALPRESS) – Quello tra Italia e Germania è “un partenariato forte e proiettato verso il futuro. Siamo le due più importanti realtà industriali dell’UE e abbiamo il dovere di favorire una politica industriale per la crescita, per la produttività e la politica commerciale”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Business Forum Italia-Germania.

