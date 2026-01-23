Ultime News

23 Gen 2026 Pescarolo e Grontardo, è ufficiale: nata l'Unione "Terre del Lino"
23 Gen 2026 "Camminando un Po", consegna
del ricavato alle associazioni
23 Gen 2026 Sogis al Pirellone, Cisl: "Segnali di rilancio, ma restano forti ombre"
23 Gen 2026 Cinquant’anni da Brema: Cremona ricorda gli “Angeli” del nuoto
23 Gen 2026 Aprica, Ceraso: "Dal Comune una strategia attendista"
Tajani “Zelensky ingeneroso, l’Europa ha fatto di tutto per l’Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi pare che l’Europa abbia garantito l’indipendenza dell’Ucraina facendo di tutto per sostenerla da un punto di vista politico, finanziario e militare. Mi pare non sia neanche generoso nei confronti dell’Europa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Business Forum Italia-Germania, commentando l’intervento di Volodymyr Zelensky sull’Europa a Davos.

