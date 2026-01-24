Guidesi a Cremona: "Il territorio sappia cogliere le opportunità"

L’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi a Cremona venerdì pomeriggio in un incontro organizzato dalla Lega cremonese in sala Consulta del Comune. Guidesi ha parlato delle opportunità che il territorio cremonese può cogliere grazie a strumenti come la ZLS (zona logistica semplificata) che introduce la possibilità di semplificazioni burocratiche per le imprese che vi si insediano, oltre al credito d’imposta, ufficializzato anche nella Legge di Bilancio di recente approvazione. “Un’ottima opportunità – ha detto – speriamo che questo sia l’anno della concretizzazione”.

Ci sono poi le agevolazioni a favore del comparto agroalimentare inserite nella “Zona di innovazione e sviluppo”: gli attori economici del territorio potranno presentare la propria manifestazione d’interesse e dal canto suo Regione Lombardia “ha creato uno strumento ad hoc per i territori affinchè possano valorizzare le tradizioni dal punto di vista produttivo, innovandole”.

“Il territorio cremonese – ha aggiunto Guidesi- ha solo bisogno di crederci. Serve un cambio di mentalità, troppo spesso, e lo dico ‘da bassaiolo’, noi ci arrendiamo alle situazioni e non ci rendiamo conto delle potenzialità che invece bisogna cogliere, facendo in modo di essere propositivi”.

