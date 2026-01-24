Nel primo quadro entra in scena appoggiato ad un bastone da passeggio poi si accomoda sulla sedia a rotelle, spegnendo le candeline sulla torta del suo settantesimo compleanno nel salone di una casa di riposo per poi sfogliare le pagine del romanzo di Cervantes che condurranno tutti in un’altra realtà: ecco il Don Quichotte di Jules Massenet nell’inconsueta visione del regista francese Kristian Frédric, che firma il nuovo allestimento del titolo coprodotto dai teatri di OperaLombardia con il direttore Jacopo Brusa alla guida dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali e il cantante lirico Nicola Ulivieri nel ruolo eponimo.

Don Quichotte è approdato venerdì sul palcoscenico del Ponchielli, dove sarà in replica domenica concludendo la stagione d’opera del teatro di Cremona con una musica evocativa: il titolo è l’ultimo successo di Massenet, il testamento musicale del Maestro. Frédric sorprende e commuove la platea con una regia dove non vuole mostrare la malattia, ma ciò che essa rivela: “la parte infantile che resiste, la potenza del sogno, la forza di inventare anche quando tutto sembra svanire”.

Sul sito web di CR1 è disponibile lo speciale backstage del Don Quichotte registrato durante la prova generale dell’opera.

Servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata