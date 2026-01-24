Nuovo scuolabus per il Comune di Bonemerse. A darne notizia è il sindaco Luca Ferrarini in un post su facebook: “Per il vecchio scuolabus di Bonemerse era ormai giunto il tempo della pensione: aveva superato i vent’anni di onorata carriera e, nonostante le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli acciacchi tornavano, tant’è vero che la lista, che ha dato vita alla presente Amministrazione Comunale, ha la sostituzione dello scuolabus tra i punti del programma elettorale.

“Certo, tra il dire e il fare c’era di mezzo una spesa di oltre 90.000 euro, ovvero il costo del nuovo scuolabus, una cifra notevole per un piccolo ente che, ovviamente, se impegnata avrebbe sottratto risorse ad altri importanti capitoli di spesa”