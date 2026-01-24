Cronaca
Nuovo scuolabus a Bonemerse
grazie al Gruppo Ferraroni
Nuovo scuolabus per il Comune di Bonemerse. A darne notizia è il sindaco Luca Ferrarini in un post su facebook: “Per il vecchio scuolabus di Bonemerse era ormai giunto il tempo della pensione: aveva superato i vent’anni di onorata carriera e, nonostante le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli acciacchi tornavano, tant’è vero che la lista, che ha dato vita alla presente Amministrazione Comunale, ha la sostituzione dello scuolabus tra i punti del programma elettorale.
“Certo, tra il dire e il fare c’era di mezzo una spesa di oltre 90.000 euro, ovvero il costo del nuovo scuolabus, una cifra notevole per un piccolo ente che, ovviamente, se impegnata avrebbe sottratto risorse ad altri importanti capitoli di spesa”
La generosità del Gruppo Ferraroni è venuta in aiuto del Comune di Bonemerse e dopo alcuni incontri illustrativi tra l’Amministrazione e Maurizio Ferraroni, l’azienda presente da oltre un secolo sul territorio, ha deciso di donare al Comune la cifra necessaria all’acquisto di un veicolo adatto.
“Lo scuolabus – ricorda Ferrarini – fornisce un servizio essenziale e democratico per il diritto allo studio dato che garantisce il trasporto di alunni, della scuola dell’infanzia e della primaria, soprattutto alle famiglie che per questioni lavorative non riescono ad accompagnare i propri bimbi a scuola, inoltre è un supporto fondamentale per le gite di classe”.
Sul nuovo mezzo, oltre alla scritta “Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e di Malagnino”, ci sono le parole scelte dal donatore: “Impara, sogna, costruisci il tuo futuro”.
“Un grande regalo – conclude il sindaco ringraziando il Gruppo Ferraroni – alla Comunità di Bonemerse e un benvenuto, nonchè un augurio di buon lavoro, al nostro nuovo scuolabus”.
© Riproduzione riservata