Forza lavoro, nel Cremonese l'età media dei dipendenti è di 41,8 anni

La forza lavoro in Italia – e a Cremona – sta invecchiando. A dirlo è un’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, secondo cui il nostro territorio, che si colloca a metà della classifica nazionale per età media dei lavoratori dipendenti del settore privato, ha un’età media dei dipendenti del settore privato pari a 41,83 anni. Complessivamente si contano 104.196 lavoratori, di cui 33.702 over 50, pari al 32,3% del totale.

Un valore sostanzialmente in linea con la media nazionale, che si attesta a 41,91 anni, ma che fotografa comunque una realtà in cui quasi un lavoratore su tre ha superato i cinquant’anni. Secondo l’analisi, negli ultimi sedici anni l’età media dei dipendenti privati italiani è aumentata di circa quattro anni: nel 2008 era poco sotto i 38, oggi sfiora quota 42.

Il fenomeno è particolarmente evidente osservando l’andamento per classi di età. Tra il 2008 e il 2024, i lavoratori tra i 55 e i 59 anni sono cresciuti del 154,5%, mentre quelli tra i 60 e i 64 anni hanno registrato un incremento addirittura del 371,9%. Complessivamente, gli over 50 sono passati da 2,4 milioni a 5,8 milioni, arrivando a rappresentare il 32,7% degli occupati del settore privato non agricolo

All’opposto, la fascia centrale del mercato del lavoro, quella tra i 25 e i 44 anni, è la più penalizzata. In sedici anni ha subito la contrazione percentuale più significativa, segnale di un ricambio generazionale che fatica a realizzarsi. Una dinamica che pesa soprattutto sulle piccole e micro imprese, dove l’uscita dei lavoratori più anziani non sempre viene compensata da nuovi ingressi

A livello territoriale, Cremona si colloca al 66° posto tra le province italiane per età media dei dipendenti. Le situazioni più critiche si registrano a Potenza, Terni e Biella, dove l’età media supera i 43 anni e la quota di over 50 arriva fino al 38,9%. Le province “più giovani” restano invece Bolzano, Aosta e Vibo Valentia, tutte sotto i 40,3 anni di età media.

