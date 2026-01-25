Incontro su prevenzione oncologica, Pagliara: "Il cancro si può vincere"

Sala Puerari a Cremona gremita domenica mattina per l’incontro dal titolo Come nasce e come guarisce il cancro tenuta dall’oncologo esperto in medicina olistica Dottor Claudio Pagliara.

L’evento organizzato dall’associazione Tecum si inserisce nel quadro delle attività di promozione della salute e prevenzione oncologica e ha finalità educative e informative, basate sull’esperienza clinica e di ricerca del Dott. Pagliara.

“Il cancro si può vincere – spiega lo specialista -. Purtroppo viviamo in una situazione in cui la scienza ha fatto notevoli progressi; non c’è mai stato nella storia un periodo con tanto sapere e tante conoscenze derivanti dalle varie frontiere della ricerca scientifica. Però non c’è mai stato un gap così grande tra ciò che si sa e ciò che si attua nella pratica clinica”.

“L’importanza di modificare l’attuale strategia – illustra Pagliara -, che purtroppo risente molto degli interessi in campo che sono molto potenti. Per cui bisogna rimettere al centro l’essere umano, bisogna creare le condizioni per una medicina che sia libera dai condizionamenti economici e politici“.

