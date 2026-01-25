Ultime News

Sport

La Cremonese ora ha fretta: per l'attacco spunta Milan Djurić

In uscita dal Parma, il bosniaco rafforzerebbe il reparto offensivo di Nicola

Milan Djuric al suo arrivo al Parma

Milan Djurić potrebbe essere il primo rinforzo per mister Davide Nicola. Il centravanti bosniaco classe 1990, celebre per la sua imponente stazza fisica di quasi due metri che lo rende uno dei migliori specialisti europei nel gioco aereo, è pronto per lasciare il Parma e accasarsi alla Cremonese.

Per lui si tratterebbe di un ritorno: aveva vestito la maglia grigiorossa nella stagione 2012/2013: arrivato in prestito dal Cesena, disputò 20 partite siglando 3 reti.

Dopo una lunga carriera tra Serie B e Serie A con maglie come Salernitana e Verona, negli anni si è confermato un elemento prezioso per la sua capacità di far salire la squadra e fare da sponda ai compagni.

Attaccante di “vecchia scuola”, il 35enne ha un contratto con Parma in scadenza a giugno e in Emilia non ha trovato molto spazio in stagione. In carriera ha disputato 165 partite in Serie A, condite da 22 reti e 12 assist. In questa stagione è ancora a secco.

