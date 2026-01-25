Laboratorio di pace in piazza del Comune: gioco e riflessione per i giovani

Piazza del Comune a Cremona si è trasformata in un grande laboratorio di gioco e riflessione, grazie all’iniziativa promossa dall’Azione Cattolica Cremonese diocesi di Cremona, Federazione oratori cremonesi e Csi Cremona. L’evento, dal titolo Terra in Pace, ha coinvolto bambini e ragazzi di diverse età in un pomeriggio di attività ludiche e formative, con l’obiettivo di promuovere la riflessione e la consapevolezza sui temi della pace e del rispetto per gli altri.

I bambini dai 4 anni fino alle scuole medie hanno avuto la possibilità di partecipare a giochi e attività che li hanno spinti a pensare a come ci si rapporta agli altri, a riflettere sui propri comportamenti e a scoprire nuovi modi per costruire relazioni positive. Le attività sono state progettate per essere divertenti e coinvolgenti, ma anche per stimolare la creatività e la riflessione critica dei più piccoli.

Per gli adolescenti e i giovani, invece, sono state organizzate attività e testimonianze che hanno affrontato temi più specifici e approfonditi così da offrire ai ragazzi uno spazio di riflessione e di confronto, dove poter esprimere le proprie opinioni e ascoltare quelle degli altri.

