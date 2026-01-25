Ultime News

Le pagelle di Sassuolo-Cremo: i voti dei grigiorossi

Filippo Terracciano
AUDERO 5,5 – Può fare di più sul primo gol, nella ripresa si supera sulla punizione di Lauriente.

TERRACCIANO 5,5 – Spesso impreciso, fatica su Lauriente.

BASCHIROTTO 6 – Argina bene Moro, vince quasi ogni duello.

BIANCHETTI 5,5 – Non è particolarmente reattivo sul gol di Fadera.

BARBIERI 6 – Ha di fronte un cliente scomodo, ma non sfigura.

COLLOCOLO 6 – Costretto al cambio dopo 23 minuti, alla sua prima da titolare dopo mesi.

GRASSI 5,5 – Da una sua palla persa nasce il gol che decide il match.

VANDEPUTTE 6 – Prova a dare qualità, ma a corrente alternata.

PEZZELLA 6 – Molto presente nella manovra, conquista punizioni importanti nella metà campo avversaria.

BONAZZOLI 5,5 – Fornisce imprevedibilità, ma senza riuscire a rendersi realmente pericoloso.

VARDY 5,5 – Spreca la più grande chance per la Cremo nel primo tempo.

ZERBIN 6 – Entra da mezzala, poi va sull’esterno. Dinamico, ma a volte poco concreto.

JOHNSEN 6 – Qualche buon guizzo, poi rallenta.

F.MUSSOLINI 6 – Corsa e sacrificio, manca un pizzico di concretezza.

FOLINO sv

FAYE sv

Simone Guarnaccia – inviato a Reggio Emilia

© Riproduzione riservata
