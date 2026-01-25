Le pagelle di Sassuolo-Cremo: i voti dei grigiorossi
AUDERO 5,5 – Può fare di più sul primo gol, nella ripresa si supera sulla punizione di Lauriente.
TERRACCIANO 5,5 – Spesso impreciso, fatica su Lauriente.
BASCHIROTTO 6 – Argina bene Moro, vince quasi ogni duello.
BIANCHETTI 5,5 – Non è particolarmente reattivo sul gol di Fadera.
BARBIERI 6 – Ha di fronte un cliente scomodo, ma non sfigura.
COLLOCOLO 6 – Costretto al cambio dopo 23 minuti, alla sua prima da titolare dopo mesi.
GRASSI 5,5 – Da una sua palla persa nasce il gol che decide il match.
VANDEPUTTE 6 – Prova a dare qualità, ma a corrente alternata.
PEZZELLA 6 – Molto presente nella manovra, conquista punizioni importanti nella metà campo avversaria.
BONAZZOLI 5,5 – Fornisce imprevedibilità, ma senza riuscire a rendersi realmente pericoloso.
VARDY 5,5 – Spreca la più grande chance per la Cremo nel primo tempo.
ZERBIN 6 – Entra da mezzala, poi va sull’esterno. Dinamico, ma a volte poco concreto.
JOHNSEN 6 – Qualche buon guizzo, poi rallenta.
F.MUSSOLINI 6 – Corsa e sacrificio, manca un pizzico di concretezza.
FOLINO sv
FAYE sv
Simone Guarnaccia – inviato a Reggio Emilia